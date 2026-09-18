صحيفة سبق

حقق الفريق الأول لسيدات القادسية فوزًا تاريخيًا على الترجي بنتيجة 14 دون مقابل ضمن منافسات الدوري الممتاز للسيدات، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب النادي بالخبر، لتتصدر فارسات الخبر جدول الترتيب بـ 6 نقاط، وسط تألق هجومي لافت لسوبر هاتريك إستير غونزاليس وأدريانا دا سيلفا.

حقق الفريق الأول لسيدات كرة القدم بنادي القادسية فوزًا كبيرًا على نظيره الترجي بنتيجة 14 دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي القادسية بالخبر، ضمن منافسات الدوري الممتاز للسيدات.

وفرضت سيدات القادسية أفضليتهن منذ انطلاقة اللقاء، بعدما افتتحت إستير غونزاليس التسجيل في الدقيقة 1، قبل أن تعود وتضيف الهدف الثاني في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية بهدفين دون مقابل.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، واصلت فارسات الخبر تفوقهن الهجومي؛ حيث أضافت أدريانا دا سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 46، قبل أن تسجل شادن عبدالله الهدف الرابع في الدقيقة 48، ثم عادت إستير غونزاليس لتضيف هدفين في الدقيقتين 49 و58، فيما سجلت أدريانا هدفين آخرين في الدقيقتين 51 و65.

وأضافت ليا لي غاريك الهدف السابع في الدقيقة 57، فيما سجلت مرام اليحيا الهدف العاشر في الدقيقة 68، قبل أن تضيف ليا هدفها الثاني في الدقيقة 76. وعززت ماري ألفاريز تقدم القادسية بإضافة الهدف الثالث عشر في الدقيقة 80، قبل أن تختتم مرام اليحيا أهداف اللقاء بتسجيل الهدف الرابع عشر في الدقيقة 91.

وواصلت إستير غونزاليس وأدريانا دا سيلفا تألقهما الهجومي، بعدما سجلت كل منهما سوبر هاتريك خلال اللقاء، في أداء هجومي لافت للفريق.

وبهذا الفوز، تصدرت فارسات الخبر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، مواصلات انطلاقتهن القوية في المنافسة، بعد تحقيق فوز عريض والحفاظ على نظافة شباكهن.