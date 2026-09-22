أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% مع استقرار السوق
ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم بعد موجة تراجعات استمرت عدة أيام، في إشارة إلى استقرار نسبي في السوق. وصعد خام برنت بأكثر من 1 % ليسجل 101.49 دولارًا للبرميل، محققًا أول مكسب له في 5 جلسات، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 1 % إلى 96.82 دولارًا للبرميل.
ارتفعت أسعار النفط اليوم مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1% إلى 101.49 دولار للبرميل، مسجلة أول مكسب لها خلال 5 جلسات.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 1% إلى 96.82 دولارًا للبرميل.