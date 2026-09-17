صحيفة سبق

سجّلت مدينة الرياض قفزة نوعية في مؤشر «أكسفورد إيكونوميكس» للمدن العالمية، متقدمة إلى المرتبة الـ50 عالميًا عام 2026، بعد أن كانت في المرتبة 118 عام 2024، ثم 97 عام 2025، في انعكاس مباشر لتحسّن جودة الحياة وتعزيز حضور العاصمة السعودية على خريطة المدن العالمية.

حققت مدينة الرياض تقدمًا لافتًا في مؤشرات المدن العالمية، بوصولها إلى المرتبة الـ50 عالميًا في عام 2026، في مؤشر يعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها العاصمة وأثرها في جودة الحياة.

ويأتي هذا التقدم امتدادًا لمسار تصاعدي في ترتيب الرياض عالميًا، إذ تقدمت من المرتبة 118 في عام 2024 إلى المرتبة 97 في عام 2025، قبل أن تقفز إلى المرتبة الـ50 عالميًا في 2026.

ويعكس هذا التحسن المتواصل ما تشهده الرياض من تطور في مختلف جوانب الحياة الحضرية، بما يعزز مكانتها بين المدن العالمية ويجسد التحولات التي تشهدها المدينة على مستوى التنمية وجودة الحياة.

وتبرز هذه النتائج الحضور المتنامي للرياض على خريطة المدن العالمية، في ظل مسار تنموي يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والبيئة الحضرية وتعزيز تنافسية العاصمة ومكانتها الدولية.