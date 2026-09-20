صحيفة سبق

احتفت الأسرة التعليمية في محافظة شقراء بالدكتور عادل بن منير الزايدي، تقديرًا لمسيرة حافلة امتدت سبعة أعوام في مناصب قيادية بتعليم شقراء، قبل تكليفه مديرًا لإدارة الإدارة المدرسية بتعليم الرياض. وشهدت المناسبة حضور وجهاء المجتمع والتربويين، تأكيدًا لما يحظى به من تقدير مهني وإنساني واسع.

في ليلة جمعت بين المحبة والوفاء، احتفت الأسرة التعليمية في محافظة شقراء بالدكتور عادل بن منير الزايدي، أحد القيادات التعليمية البارزة في المحافظة، تكريماً لما قدّمه من جهود خلال سبعة أعوام قضاها في خدمة قطاع التعليم.

وتولّى الزايدي خلال مسيرته في تعليم شقراء عدداً من المناصب القيادية، أبرزها: مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، ورئيس الفريق التنفيذي، وأسهم من خلالها في دعم الميدان التعليمي وتطوير العمل بالمحافظة.

وعقب انتهاء مهامه في شقراء، صدر تكليفه بالعمل في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مديراً لإدارة الإدارة المدرسية، ليواصل مسيرته في خدمة قطاع التعليم بخبرات متراكمة على مدى سنوات.

وشهد الاحتفاء حضوراً واسعاً من وجهاء المجتمع في محافظة شقراء، إلى جانب عدد من المشرفين التربويين والمعلمين والإداريين، الذين حرصوا على مشاركة الزايدي هذه المناسبة وتقديم مشاعر التقدير والوفاء له.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل الدكتور الزايدي بكالوريوس الرياضيات، ودبلوماً في التخطيط التربوي، والماجستير والدكتوراه في الموهبة والإبداع، فضلاً عن مسيرة مهنية بدأها معلماً للرياضيات، ثم مشرفاً تربوياً، ومنسقاً لجائزة التعليم للتميز، ورئيساً لقسم الإشراف التربوي، ومديراً لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي.

كما يتمتع بخبرات واسعة في مجال التطوير الإداري، إذ شارك في تصميم مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي وكفاءة التعليم بوزارة التعليم، وعمل عضواً في فريق تقويم فصول برامج الموهوبين في المملكة. ويحمل اعتمادات تدريبية متعددة، من بينها: مدرب معتمد في تدريب المدربين (TOT)، ومدرب في نظرية الحل الإبداعي (TRIZ)، وأخصائي في الكشف عن الطلبة الموهوبين باستخدام اختبارات الذكاء.

وحصل الزايدي على أكثر من 20 دورة تدريبية متنوعة، وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات، وعمل عضواً في لجان رسمية وتطوعية عدة.