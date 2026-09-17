صحيفة سبق

أعلنت وزارة الدفاع مواعيد ومواقع العروض الجوية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96 تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، حيث تنطلق الفعاليات في جدة يومي 18 و20 سبتمبر 2026، ثم في الرياض يومي 22 و23 سبتمبر، وتختتم في الخبر يومي 26 و27 سبتمبر في مواقع محددة لكل مدينة.

أعلنت وزارة الدفاع عن مواعيد ومواقع العروض الجوية التي ستُقام في عدد من مدن المملكة، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ96، تحت شعار «عزّنا بطبعنا».

ونشر حساب وزارة الدفاع عبر منصة «إكس» تفاصيل العروض، التي تنطلق في جدة يومي 18 و20 سبتمبر 2026 عند الساعة الخامسة مساءً، على الواجهة البحرية وشاطئ روشن البحري أمام فندق جدة هيلتون.

وفي الرياض، تُقام العروض يومي 22 و23 سبتمبر عند الساعة الرابعة مساءً، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

وتستضيف الخبر العروض يومي 26 و27 سبتمبر عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، على الواجهة البحرية بكورنيش الخبر أمام مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك».

ودعت وزارة الدفاع المواطنين والمقيمين إلى الاطلاع على مواعيد ومواقع العروض الجوية، التي تأتي ضمن الفعاليات المصاحبة للاحتفاء باليوم الوطني السعودي.