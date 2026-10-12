صحيفة سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتَي تهنئة إلى الملك فيليب السادس ملك إسبانيا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، أعربا فيهما عن أصدق التهاني، وتمنياتهما له ولحكومة وشعب إسبانيا بالصحة والازدهار، مشيدين بالعلاقات الوثيقة بين البلدين.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالته بدوام الصحة والسعادة، متمنياً لحكومة مملكة إسبانيا الصديقة وشعبها اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان -أيده الله- بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات وثيقة ومتميزة في مختلف الأصعدة.

وفي السياق ذاته، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس، بالمناسبة ذاتها.

وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لجلالته بموفور الصحة والسعادة، متمنياً لحكومة مملكة إسبانيا الصديقة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.