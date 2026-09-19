منصور الشلاقي

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية، إنه بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة استمرت لأسابيع، تمكّن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص، بمؤازرة قوات المهام الخاصة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تجارة وترويج المخدرات، وتعتمد أسلوب توريط الشباب بالتعاطي لتجنيدهم في أعمال السرقة وتوسيع نطاق نشاطها.



وقالت: :أثناء تنفيذ عملية المداهمة، وقع اشتباك مسلح أسفر عن تحييد متزعم الشبكة ومعاونه، وإلقاء القبض على 9 من أفرادها، مشيرةً إلى أنه خلال الاشتباك ارتقى أحد عناصر قوات المهام الخاصة شهيداً أثناء أداء واجبه الوطني.



وكشفت الإدارة أن فرع مكافحة المخدرات في حمص ضبط كميات كبيرة من الممنوعات التي كانت بحوزة أفراد الشبكة، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 23 ألف حبة كبتاغون، ونحو 12 كيلوغراماً من مادة الحشيش، وكمية من الكريستال المخدر، إضافة إلى أسلحة نارية ومواد مسروقة متنوعة، حيث أُحيل المقبوض عليهم مع كافة المضبوطات إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.