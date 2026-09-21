صحيفة سبق

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، عقب صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميرًا للمنطقة لمدة أربع سنوات، مؤكدًا اعتزازه بهذه الثقة الكريمة وأنها حافز لمواصلة خدمة الدين والملك والوطن.

صدر أمر ملكي بتمديد خدمة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أميرًا لمنطقة الرياض لمدة أربع سنوات.

وبهذه المناسبة، رفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وأعرب سموه عن بالغ اعتزازه وامتنانه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدًا أنها ستكون -بإذن الله- حافزًا لمواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ، خدمةً للدين ثم الملك والوطن.

وسأل سموه المولى سبحانه أن يُنعم على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بوافر الصحة والعافية، ويديم على هذه البلاد رخاءها وأمنها واستقرارها.