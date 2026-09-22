صحيفة سبق

حذَّر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة وعدداً من المحافظات، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، مع توقع جريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، مؤكداً استمرار الحالة حتى التاسعة مساءً.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وتشمل التحذيرات مدينة الباحة ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح المركز أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، داعياً السكان إلى توخي الحذر وتجنب مجاري السيول والأودية.