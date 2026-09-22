صحيفة سبق

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في نيويورك في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، الذي عُقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ٨١. وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على أمن واستقر…

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس بنيويورك، في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس وفرنسا في مواجهة التحديات الراهنة، كما تم استعراض أبرز الموضوعات والقضايا التي تهم الجانبين والمقرر بحثها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.