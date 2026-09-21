صحيفة سبق

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني لـ 22.937 قطعة عقارية في منطقتي القصيم والرياض خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2026، عبر منصة السجل العقاري ومراكز الخدمة، مع اشتراط صكوك ملكية نظامية وإصدار رقم عقار وصك تسجيل لكل وحدة لتعزيز الموثوقية والشفافية.

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ22.937 قطعة عقارية في منطقتي القصيم والرياض، منها 15.346 قطعة في منطقة القصيم، و7.591 قطعة في منطقة الرياض، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 27 سبتمبر 2026م الموافق 16 ربيع الآخر 1448هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 31 ديسمبر 2026م الموافق 22 رجب 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في منطقة القصيم تشمل في محافظة العمار: جزءاً من حي النهضة، وجزءاً من الريان، وجزءاً من الأفق، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى. وفي محافظة الفويلق يبدأ التسجيل في أحياء: الرحاب، والإمارة، والعزيزية، والروابي، والنهضة، والرابية، والسلام، إضافةً إلى عدد من المناطق العقارية الأخرى. كما يشمل التسجيل عدداً من المناطق العقارية في محافظات: القصيباء، والقوارة، وشري، والبكيرية.

أما في منطقة الرياض، فتشمل الأحياء المستفيدة في محافظة الحريق جزءاً من حي المثناة، وفي محافظة الحلوة جزءاً من حي الخزامى، فضلاً عن عدد من المناطق العقارية في محافظات: السر، وثادق، ورماح، وساجر، والجمش، وضرماء. وأكدت الهيئة أن اختيار هذه الأحياء جاء وفق معايير محددة، مشيرةً إلى أنه سيُعلَن تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع للتسجيل العيني في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون متاحاً عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية «rer.sa»، أو من خلال مراكز الخدمة، مؤكدةً أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل إلى التحقق من صك الملكية وتوفر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل، مع إمكانية الاستفسار عبر المنصات الرسمية للهيئة أو بالاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وبيّنت الهيئة أنه اعتباراً من موعد بدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية مسجَّلة، يتضمن بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يرتبط به من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، إذ يهدف نظام التسجيل العيني إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي.