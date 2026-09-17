صحيفة سبق

اختتم مؤتمر Money20/20 Middle East في الرياض بإعلان البنك المركزي السعودي إتاحة قبول مدفوعات Alipay+ وتمكين خدمة Tap to Pay على أجهزة آيفون للتجار، إلى جانب برنامج تمويلي بقيمة تصل إلى 750 مليون ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستثمارات جديدة في منصات تقنية مالية سعودية.

اختتم مؤتمر «Money20/20 Middle East» أعماله في الرياض، أمس الأربعاء، بحزمة إعلانات تستهدف تطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الاستثمار في قطاع التقنية المالية بالمملكة، تصدّرتها إتاحة قبول مدفوعات «Alipay+»، والكشف عن خطط لتمكين خدمة «Tap to Pay on iPhone»، إلى جانب برنامج تمويلي تصل قيمته إلى 750 مليون ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن البنك المركزي السعودي «ساما» خلال اليوم الختامي للمؤتمر، الذي امتد ثلاثة أيام، إتاحة قبول مدفوعات «Alipay+» في المملكة، بما يُمكّن الزوار الدوليين من استخدام محافظهم الرقمية الحالية لإجراء المدفوعات بسهولة وأمان، ويوسّع خيارات الدفع أمام السياح والمتسوقين.

كما كشف البنك المركزي عن خطط لتفعيل خدمة «Tap to Pay on iPhone» من شركة أبل، التي تتيح للتجار قبول المدفوعات مباشرةً عبر أجهزة آيفون دون الحاجة إلى أجهزة نقاط بيع تقليدية منفصلة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الحلول الرقمية أمام قطاع الأعمال.

وافتتحت وكيل محافظ البنك المركزي للابتكار المالي، نورة البكر، أعمال اليوم الختامي بكلمة أكدت خلالها أن الاستقرار النقدي والابتكار عنصران متكاملان، مشيرةً إلى أهمية بناء منظومة مالية قوية ومرنة تتيح تبنّي التقنيات الجديدة على نطاق أوسع، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت أن البنك المركزي يتبنى نهجاً قائماً على اختبار التقنيات المالية الناشئة والاستناد إلى الأدلة قبل التوسع في تطبيقها أو اتخاذ القرارات التنظيمية بشأنها، مع إعطاء الأولوية للحلول التي تُثبت قيمتها العملية للسوق. وكشفت أن نشاط تمويل سلاسل الإمداد تجاوز 1.4 مليار ريال، بعد اختبار حلوله ضمن البيئة التجريبية التشريعية للبنك والتقدم نحو مرحلة الترخيص.

وعلى صعيد الاستثمارات، أعلنت منصة «Lendo» المتخصصة في التمويل الجماعي بالدين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن شراكة مع شركة «Quantic Financial Solutions GmbH» النمساوية لإدارة الأصول، تتضمن استثمار الأخيرة ضمن برنامج لرأس المال المؤسسي بقيمة تصل إلى 750 مليون ريال، مخصص لتمويل رأس المال العامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

كما أعلنت شركة رأس المال الجريء الأوروبية «Speedinvest» استثمار 15 مليون ريال في منصة «Abwab.ai» المتخصصة في ذكاء الائتمان وأتمتة عمليات الاكتتاب بالذكاء الاصطناعي، في أول استثمار للشركة الأوروبية داخل السوق السعودية.

وناقشت جلسات المؤتمر التحولات المرتقبة في الخدمات المالية، بما يشمل المدفوعات الرقمية والأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتأثير الترابط المتزايد بين أنظمة الدفع وأسواق رأس المال التي تعمل على مدار الساعة. وأكد المدير العام في «BlackRock»، توني أشرف، أن استمرار نشاط الأسواق وحركة الأموال والأصول على مدار الساعة سيُفضي إلى تغييرات جوهرية في أسواق رأس المال.

وفي جلسة تناولت مستقبل الذكاء الاصطناعي المالي، شدّد المؤسس ورئيس مجلس إدارة «T57.AI»، أفضل حسين محمد نقيب، على ضرورة بقاء القرار المالي النهائي بيد الإنسان، مؤكداً أن دور الذكاء الاصطناعي يتمثل في تقديم المشورة والمعلومات دون تفويض المسؤولية كاملةً للتقنيات الذكية.

وفي ختام المؤتمر، أكد وكيل محافظ البنك المركزي للمدفوعات، عبدالعزيز بن سليمان أبانمي، أن التطورات التي شهدها الحدث تعكس استثمارات المملكة في تطوير البنية التحتية المالية وتنمية القدرات البشرية، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على بناء المقومات وتمكين الأدوات وصناعة الفرص لتشكيل مستقبل القطاع المالي، لا الاكتفاء بمواكبة التحولات العالمية.

وشهد المؤتمر اختتام منافسات «MoneySurge» لتكريم الشركات الناشئة في التقنية المالية، إذ فازت شركة «Planto» من هونغ كونغ بجائزة «Fintech to Watch» ومكافأة 100 ألف دولار، فيما حصدت شركة «Nearpays» النيجيرية جائزة «Fintech for Good» ومكافأة مماثلة بقيمة 100 ألف دولار.

وأعلن المؤتمر عودته بنسخته الثالثة إلى مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2027.