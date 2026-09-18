صحيفة سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 234 سلة غذائية للنازحين في قرية صبر بمحافظة لحج، و281 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجًا في مديريات الديس الشرقية والشحر والمكلا بحضرموت، ليستفيد من هذه المساعدات 3,605 أشخاص ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 234 سلة غذائية في قرية «صبر» بمديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 1,638 فرداً من 234 أسرة من النازحين جراء الأحداث الأخيرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.

وفي السياق ذاته، وزّع المركز 281 سلة غذائية على الأسر الأشد احتياجاً في مديريات الديس الشرقية والشحر والمكلا بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1,967 فرداً، ضمن المرحلة الثانية من المشروع نفسه.

ويندرج هذا الدعم في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، تجسيداً لثوابتها الراسخة في مدّ يد العون للشعب اليمني الشقيق.