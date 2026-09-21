صحيفة سبق

تستعد الرياض وجدة والخبر وعدد من المدن الساحلية لعروض جوية وبحرية وعسكرية متنوعة احتفالًا باليوم الوطني السعودي، تشمل مسيرات للحرس الملكي، وتشكيلات للطائرات والسفن والزوارق، وعمليات إنزال واقتحام واستعراضات للمشاة والآليات، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه وبمشاركة جهات حكومية وخاصة.

تستعد الرياض وجدة والخبر لاستقبال سلسلة من العروض الجوية والبحرية والعسكرية احتفالًا باليوم الوطني السعودي، في مشهد تتنوع فعالياته بين تحليق الطائرات في السماء، واستعراض السفن والزوارق في البحر، والمسيرات الراجلة على الأرض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ويترقب سكان منطقة الرياض، يومي الثلاثاء والأربعاء، العروض المقامة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال الرياض، والتي ستبث مباشرة على قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث تستقبل الساحات الخارجية للمركز الزوار ابتداءً من الثانية ظهرًا، لإتاحة الفرصة أمامهم لزيارة أجنحة الجهات المشاركة، ومنها وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الحرس الملكي، ونادي الطيران.

وتنطلق العروض عند الرابعة عصرًا بمسيرة للحرس الملكي، ممثلًا بحرس الشرف والفرقة الموسيقية التي تعزف السلام الملكي، يعقبها دخول مروحية تابعة لطيران الأمن تحمل العلم السعودي، قبل أن تستعرض وزارة الحرس الوطني تشكيلات من الطائرات المروحية، إلى جانب مشاركة فرقتها الموسيقية بمسيرة راجلة.

وتتجه الأنظار بعدها إلى عروض فريق الصقور السعودية، فيما يشارك طيران الرياض بطائرة من طراز «بوينغ 787»، في مشهد يجمع الطيران العسكري والمدني ضمن احتفالات اليوم الوطني، كما تشارك القوات البحرية في العروض بملهم يوم 23 سبتمبر.

وعلى ساحل البحر الأحمر، تستقبل جدة في اليوم الوطني عروض القوات البحرية في نادي اليخوت بـ«البروميناد»، من الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً، حيث تقدم تشكيلات بحرية للسفن والزوارق، وعروضًا للطيران البحري، إلى جانب تنفيذ عمليات للبحث والإنقاذ والإنزال والاقتحام لفصيل النخبة، ومسيرة للعربات والآليات، وعروضًا للمشاة العسكرية.

وفي المنطقة الشرقية، يشهد كورنيش الخبر يوم 22 سبتمبر، من الثالثة والنصف عصرًا حتى التاسعة مساءً، برنامجًا متنوعًا للقوات البحرية، يتضمن معرضًا للآليات والمعدات الخارجية، وعروضًا للفرقة الموسيقية وفصيل المهارات، وعرضًا جويًا للطيران البحري، إضافة إلى تنفيذ عملية إنزال وانتشال للغواصين.

وتمتد مظاهر الاحتفال إلى عدد من المدن الساحلية؛ حيث تقدم المديرية العامة لحرس الحدود عروضًا ومسيرات برية وبحرية، تشمل مسيرة برية وأخرى بحرية راجلة على كورنيش واجهة روشن في جدة، ومسيرة برية على كورنيش ينبع وأخرى بحرية في شرم ينبع، إلى جانب مسيرة للمركبات وأخرى راجلة في شارع الفن بأبها، ومسيرة للمشاة وأخرى بحرية للزوارق على كورنيش الواجهة البحرية بمحافظة البرك.

وتأتي هذه الفعاليات امتدادًا للعروض الجوية التي شهدتها جدة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية بفريق الصقور السعودية، إلى جانب الخطوط الجوية العربية السعودية وطيران أديل.

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه «GEA» تنظم، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مجموعة من الفعاليات والعروض في مختلف مدن المملكة احتفالًا باليوم الوطني السعودي، تتنوع بين العروض الجوية والبحرية والبرية والألعاب النارية، لتشكل مجتمعةً مشهدًا احتفاليًا يمتد من سماء المملكة إلى سواحلها وميادينها.