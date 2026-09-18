صحيفة سبق

تواصل حاملة المروحيات الأمريكية "يو إس إس بوكسر" عملياتها الجوية في بحر العرب ضمن مهمة تطبيق الحصار البحري على إيران، حيث أعلن القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه 105 سفن تجارية حتى 18 سبتمبر لضمان الالتزام الصارم بإجراءات الحظر المفروضة.

واصلت السفينة الحربية الأمريكية «USS Boxer» (LHD 4) عمليات الطيران في بحر العرب، ضمن مهمة تنفيذ الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، إلى جانب وحدة المشاة البحرية المنتشرة على متنها.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأن قواتها أعادت توجيه 105 سفن تجارية حتى الثامن عشر من سبتمبر، وذلك لضمان الامتثال الصارم لقواعد الحصار المفروض.

وتُعدّ «USS Boxer» من فئة السفن البرمائية الهجومية، وتضطلع بدور محوري في دعم العمليات البحرية الأمريكية في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات مع طهران.