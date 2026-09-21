صحيفة سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 67.69 نقطة عند مستوى 10681.82 نقطة، بتداولات بلغت 3.6 مليارات ريال وحجم 198 مليون سهم، حيث ارتفعت أسهم 79 شركة مقابل تراجع 180 شركة، كما انخفض مؤشر السوق الموازية نمو 40.22 نقطة إلى 21472.54 نقطة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً بمقدار 67.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 10681.82 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 198 مليون سهم، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، سجّلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 180 شركة.

وجاءت أسهم شركات «أيان»، و«دار المعدات»، و«إنتاج»، و«الكثيري»، و«المجموعة السعودية»، الأكثر ارتفاعاً، فيما تصدّرت أسهم شركات «مشاركة توبي»، و«سينومي سنترز»، و«العربية»، و«أسمنت الرياض»، و«إعمار» قائمة الأكثر انخفاضاً، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.82% و5.85%.

وكانت أسهم شركات «الكثيري»، و«لدن»، و«أنابيب»، و«أرامكو السعودية»، و«أمريكانا»، الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما تصدّرت أسهم شركات «الراجحي»، و«الأهلي»، و«أرامكو السعودية»، و«سابك»، و«الإنماء»، قائمة الأكثر نشاطاً في القيمة.

وعلى صعيد السوق الموازية، أغلق مؤشر «نمو» منخفضاً بمقدار 40.22 نقطة، ليستقر عند مستوى 21472.54 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4.1 ملايين سهم.