مقال رأي

فوزية الشيخي

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

يعبّر المقال عن اعتزاز عميق بالمملكة العربية السعودية بوصفها أرض التوحيد ومهبط الوحي ومهد الرسالة، ويربط بين قداسة المكان وعمق التاريخ ووحدة الوطن وهويته الراسخة في وجدان أبنائه. ويؤكد أن حب الوطن يتجاوز الشعارات إلى العمل والإخلاص والمحافظة على المكتسبات، وأن مسؤولية الأجيال تتمثل في الإسهام في نهض…

وطني، المملكة العربية السعودية، يا موطن العز ومهوى الفؤاد، ويا أرضا أشرق منها نور التوحيد، واحتضنت أطهر البقاع، وارتبط اسمها في وجدان المسلمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مهبط الوحي ومهد الرسالة ومثوى سيد الخلق محمد ﷺ. كيف لنا أن نوفيك حقك من البيان، وكيف لحروف اللغة، على سعتها وثرائها، أن تستوعب ما تختزنه النفوس لك من محبة واعتزاز وانتماء؟ إننا كلما حاولنا أن نساجل عظمتك بالكلمات، وجدنا المعاني أكبر من الحروف، والمشاعر أعمق من أن يحيط بها وصف.

يا وطني، ما إن يذكر اسمك على الألسنة حتى تتدفق من أعماق الصدور مشاعر الفخر، وتنهض في الذاكرة صفحات مشرقة من التاريخ. وكأن قرونا من المجد تستيقظ في عروقنا، وكأن عبق الماضي ينساب في حاضرنا ليخبرنا بأننا أبناء أرض صاغت من تاريخها هوية، ومن وحدتها قوة، ومن إرثها الحضاري جسورا تمتد من الأمس إلى الغد.

هذه الأرض المباركة ليست مجرد مساحة من تراب؛ إنها ذاكرة أمة، ومهد حضارة، وموطن رسالة، وأرض التوحيد التي توحدت عليها القلوب قبل أن تتآلف عليها الرايات. وفي كل شبر منها حكاية، وفي كل مدينة ملامح من المجد، وفي كل ذرة من ترابها أثر من آثار الأجداد الذين تركوا لنا إرثا نفخر به، ومسؤولية نحملها نحو مستقبل أكثر إشراقا.

يا وطني، إنك في وجدان أبنائك أكثر من وطن؛ إنك هوية تسكن القلب، وذاكرة تنبض في الروح، وانتماء لا تحده الكلمات. تهمس بنا كما نهمس بك، وتجمع بيننا وبينك رابطة لا تنقطع؛ فنغدو نحن وأنت قصة واحدة، وحكاية متفردة تتوارثها الأجيال. وكلما أقبلت علينا مناسبة وطنية، أو ارتفع علمك عاليا، أو صدح صوتك في المحافل، أدركنا أن حب الوطن ليس عبارة تقال، وإنما شعور راسخ يتجدد في النفوس ويكبر مع الأيام.

وفي ربوعك تتسامق الأحلام، وتتسع الرؤى، وتمتد الطموحات إلى آفاق بعيدة. فأنت وطن لا يكتفي بما أنجز، بل ينظر دائما إلى ما يمكن أن يصنعه غدا. وفي مسيرتك الحديثة تتجاور أصالة الماضي مع طموح المستقبل، ويتكامل الإرث العريق مع البناء والتنمية، لتظل مسيرتك شاهدا على قدرة الإنسان حين يؤمن بوطنه، ويعمل من أجل رفعته، ويجعل من الطموح طريقا إلى الإنجاز.

يا وطني، يا منبع الأمجاد، إن لكل شبر منك عبقا خاصا، ولكل مدينة فيك ملامحها وحكايتها، ولكل معلم شاهدا على مسيرة وطن تشكلت ملامحه عبر عقود من الوحدة والبناء والعطاء. فيك الصحراء التي تعلمنا الصبر، وفيك الجبال التي توحي بالشموخ، وفيك السواحل التي تفتح للنظر آفاقا واسعة، وفيك المدن التي تنبض بالحياة والحركة، وفيك قبلتنا التي تتوجه إليها خطوات المسلمين وقلوبهم.

وما أعظم أن يجتمع في وطن واحد عمق التاريخ وقداسة المكان وطموح المستقبل. فمن رحاب مكة المكرمة، حيث تهفو القلوب إلى البيت العتيق، إلى المدينة المنورة، حيث تتعطر الذاكرة بسيرة المصطفى ﷺ، تتجلى خصوصية هذا الوطن ومكانته في وجدان المسلمين. إنها خصوصية تجعل الانتماء إليه شعورا يلامس أعماق النفس، وتمنح أبناءه مسؤولية عظيمة في المحافظة على مكتسباته، وخدمة أرضه، والإسهام في رفعة شأنه.

يا وطني، أنت القبلة التي تتوجه إليها خطواتنا، والوهج الذي ينير جنبات أيامنا، والراية التي نراها شامخة فنشعر بأن لنا في هذه الحياة جذورا راسخة وهوية لا تتبدل. أنت المكان الذي ارتبطت به ذكرياتنا، وتشكلت فيه أحلامنا، ونشأت على ترابه أجيال حملت حب الوطن في قلوبها، وسعت إلى أن يكون حاضرها امتدادا مشرفا لماضيها.

وحين نقول: «سعوديتنا»، لا نردد كلمة عابرة، بل نستشعر معنى الفخر والاعتزاز والانتماء. إنها كلمة تختصر في حروفها وطنا عظيما، وتاريخا زاخرا، وذاكرة مشتركة، وطموحا يتطلع إلى المستقبل. وحين يرفرف العلم السعودي، نستحضر في وجداننا قيمة الوحدة، ومعنى الاستقرار، ومسؤولية البناء، وواجب المحافظة على وطن نعتز بأن يكون لنا فيه نصيب من العطاء والإنجاز.

إن حب الوطن لا يكون بالشعارات وحدها، وإنما يكون بالعمل الصادق، والإخلاص، والمحافظة على مكتسباته، واحترام أنظمته، والإسهام في نهضته، وغرس قيم المواطنة في نفوس الأجيال. فالأوطان تبنى بسواعد أبنائها، وتزدهر بعقولهم، وتحيا بإخلاصهم، وتستمر حين يتحول حبها من إحساس في القلب إلى سلوك في الحياة وعطاء في الميدان.

وطننا المملكة العربية السعودية، ستظل في قلوبنا حكاية فخر لا تنتهي، وذاكرة مجد تتجدد، وأرضا نعتز بالانتماء إليها. وستظل رايتك عالية، وطموحك ممتدا، وأيامك مفعمة بالأمل، ما دام في أبنائك قلب ينبض بحبك، ويد تعمل من أجل نهضتك، وعين تتطلع إلى مستقبل يليق بتاريخك ومكانتك.

عشت يا وطني شامخا أبيا، وعشت أرضا للعز والمجد، ودامت رايتك خفاقة في سماء المجد.

دمت وطنا يسكن القلوب قبل أن تسكنه الأجساد، ودامت المملكة العربية السعودية حكاية انتماء وفخر تتناقلها الأجيال، ويظل اسمها في أعماقنا وعدا دائما بالعز، ورسالة متجددة بأن الوطن حين يسكن القلب، يصبح جزءا من الإنسان، ويصبح الإنسان جزءا من حكايته.

حفظ الله وطننا المملكة العربية السعودية، وأدام عليه أمنه وعزه واستقراره، ووفق أبناءه لكل ما يحقق رفعة شأنه وازدهاره.