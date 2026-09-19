صحيفة سبق

أعلنت وزارة الداخلية نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر 2026، حيث تم ضبط 14,782 مخالفًا، و1,450 خلال محاولتهم التسلل، إضافة إلى 23 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، مع استمرار إجراءات الترحيل والتوثيق.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 28 / 03 / 1448هـ الموافق 10 / 09 / 2026م إلى 05 / 04 / 1448هـ الموافق 16 / 09 / 2026م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (14782) مخالفًا، منهم (7438) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3782) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3562) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1450) شخصًا، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (01%)، كما تم ضبط (25) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (23) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (31075) وافدًا مخالفًا، منهم (29,171) رجلًا، و(1904) نساء.

خامسًا: تم إحالة (18986) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3834) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12635) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.