صحيفة سبق

أدانت الحكومة الأردنية استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة الرياض بصاروخ باليستي، حيث تم اعتراضه ودمرته قوات الدفاع الجوي السعودي. الحادث يُعتبر انتهاكًا لسيادة المملكة ويهدد أمنها، ويؤكد الناطق الرسمي للخارجية الأردنية تضا…

أدانت الحكومة الأردنية اليوم استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي نجحت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه وتدميره، ومحاولة الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع في المملكة العربية السعودية؛ وعدته انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي، تضامن الأردن المطلق مع المملكة، ووقوفَها معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.