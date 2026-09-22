صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات طقس الأربعاء بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، واحتمال تكوّن الضباب على سواحل مكة والمدينة والشرقية.

حذّر المركز الوطني للأرصاد من موجة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تضرب عدة مناطق في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء، مع احتمال جريان السيول في عدد من المناطق، مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن التوقعات تشمل أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى احتمال تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

توقعات الطقس حسب المدن:

• الرياض: صحو إلى غائم جزئي، نسبة رطوبة 20%، درجة حرارة عظمى 42، صغرى 27.

• مكة المكرمة: عوالق وأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة، نسبة رطوبة 85%، درجة حرارة عظمى 40، صغرى 30.

• المدينة المنورة: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة، نسبة رطوبة 65%، درجة حرارة عظمى 43، صغرى 29.

• جدة: ضباب وسحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة، نسبة رطوبة 90%، درجة حرارة عظمى 36، صغرى 29.

• الدمام: ضباب وعوالق، نسبة رطوبة 90%، درجة حرارة عظمى 43، صغرى 27.

• أبها: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة، نسبة رطوبة 80%، درجة حرارة عظمى 28، صغرى 17.

• تبوك: طقس مستقر، نسبة رطوبة 50%، درجة حرارة عظمى 37، صغرى 24.

• بريدة: طقس مستقر، نسبة رطوبة 20%، درجة حرارة عظمى 42، صغرى 24.

• حائل: غائم جزئي، نسبة رطوبة 25%، درجة حرارة عظمى 39، صغرى 25.

• الباحة: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة، نسبة رطوبة 80%، درجة حرارة عظمى 27، صغرى 18.

• عرعر: غائم جزئي، نسبة رطوبة 35%، درجة حرارة عظمى 40، صغرى 26.

• سكاكا: غائم جزئي، نسبة رطوبة 25%، درجة حرارة عظمى 39، صغرى 25.

• جازان: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة، نسبة رطوبة 80%، درجة حرارة عظمى 37، صغرى 31.

• نجران: غائم جزئي، نسبة رطوبة 30%، درجة حرارة عظمى 37، صغرى 25.

حالة البحر الأحمر:

• الجزء الشمالي: موج خفيف إلى متوسط، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-40 كم/ساعة.

• الجزء الأوسط: موج خفيف إلى متوسط، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة.

• الجزء الجنوبي: موج خفيف إلى متوسط قد يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ويصل إلى أعلى من مترين مع السحب الرعدية، رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول بعد الظهيرة شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي:

• الجزء الشمالي: موج خفيف، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة.

• الجزء الجنوبي: موج خفيف، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 08-25 كم/ساعة.