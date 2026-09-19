صحيفة سبق

توج فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بكأس القارات الثلاث 2026 (آسيا – إفريقيا – المحيط الهادئ) بعد فوزه على الأهلي السعودي 2-1 في بريتوريا. سجل نونو سانتوس هدفي صن داونز، فيما جاء هدف الأهلي بنيران صديقة، مع تألق الحارس إدوارد ميندي رغم الخسارة.

توج فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بكأس القارات الثلاث «آسيا – إفريقيا – المحيط الهادئ» ضمن نسخة 2026، على حساب الأهلي السعودي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على ملعب «لوفتس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، بإدارة الحكم السويسري ساندرو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله؛ حيث افتتح نونو سانتوس التسجيل لصالح صن داونز برأسية في الدقيقة (17).

وردّ الأهلي سريعًا، بعدما أدرك التعادل بهدف عكسي سجله حارس صن داونز رونوين ويليامس في مرماه عند الدقيقة (19)، بعد تسديدة من فراس البريكان.

وشهد الشوط الأول إضاعة لاعب الأهلي ترينكاو أكثر من فرصة محققة للتقدم، فيما تألق حارس مرمى الأهلي إدوارد ميندي في التصدي لعدة كرات خطرة لصن داونز.

وفي الشوط الثاني، وبالسيناريو ذاته للهدف الأول، أضاف نونو سانتوس الهدف الثاني له ولفريقه صن داونز برأسية عند الدقيقة (80)، ليمنح فريقه الأفضلية في النتيجة.

وفي الدقيقة (87) واصل الحارس إدوارد ميندي تألقه بإبعاد كرة خطرة عن مرمى الأهلي، محافظًا على نتيجة المباراة عند 2-1 لصالح الفريق الجنوب إفريقي.

وبهذا الفوز يتوج ماميلودي صن داونز بكأس القارات الثلاث، ويواصل طريقه نحو بطولة كأس التحدي ثم مواجهة فريق باريس سان جيرمان.