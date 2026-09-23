أحمد العبدالله

احتفى أهالي محافظة الليث باليوم الوطني السعودي تحت هوية "عزّنا بطبعنا"، بحضور المحافظ عمران بن حسن الزهراني، ومديري الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي وجمع كبير من الأهالي، في حفل جسّد مشاعر الفخر والانتماء للوطن وقيادته. وتضمن الحفل، الذي نظمته بلدية الشواق في الحديقة العامة، عروضًا وطنية وفلكلور…

احتفى أهالي محافظة الليث بمناسبة اليوم الوطني السعودي، بحضور المحافظ عمران بن حسن الزهراني، ومديري الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، وجمعٍ كبير من أهالي المحافظة، تحت هويته الوطنية "عزّنا بطبعنا"، في مشهد احتفالي جسّد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، ورسّخ قيم الانتماء والوفاء لقيادته.

وتضمن الحفل، الذي نظمته بلدية الشواق في الحديقة العامة، العديد من الفقرات، شملت مسيرات وطنية، وفلكلورًا وألعابًا شعبية، وعروضًا ضوئية ومرئية، إلى جانب استعراض الخيول، وأنشطة مسرحية، ومعارض تشكيلية، وأركانًا للجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والأسر المنتجة، إضافة إلى أوبريت وطني بعنوان "وطن الشموخ"، والعديد من اللوحات الفنية والرقصات الشعبية التي قُدمت ابتهاجًا بالوطن وتاريخه المجيد.

وشهدت الفعاليات أجواء غمرتها مشاعر الفرح والاعتزاز، وعكست ما يحمله أبناء الوطن والمقيمون على أرضه من محبة صادقة لوطنهم وولاء راسخ لقيادته الرشيدة -أيدها الله-.

كما تزيّنت شوارع المحافظة بالأعلام الخضراء، في لوحة تعكس حب الوطن وفخر أبنائه بمنجزاته.