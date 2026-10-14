صحيفة سبق

أقدم مستعمرون، اليوم، على إحراق مسجد ومركبة في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة، بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال منزلين ومنشآت تجارية في الخليل وسلفيت. كما أصيب ثلاثة فلسطينيين في اعتداءات بطوباس ونابلس، واعتُقل 13 فلسطينيًا بينهم سيدة وخمسة أطفال خلال حملة دهم واسعة بالضفة.

أحرق مستعمرون إسرائيليون، اليوم، مسجداً ومركبة في بلدة مخماس شمال مدينة القدس المحتلة، في اعتداء جديد يستهدف الممتلكات الفلسطينية.

وتزامن ذلك مع هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين ومنشآت تجارية في مدينتي الخليل وسلفيت بالضفة الغربية.

وفي سياق منفصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح متفاوتة جراء اعتداءات نفّذتها قوات الاحتلال والمستعمرون عليهم في مدينتي طوباس ونابلس.

وعلى صعيد الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينياً على الأقل، بينهم سيدة وخمسة أطفال، وذلك خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.