صحيفة سبق

أعلنت أمانة منطقة الباحة تحديد ٤ مواقع لإقامة فعاليات اليوم الوطني تحت شعار "عزنا بطبعنا"، تشمل متنزه رغدان، ومول الباحة، وبوليفارد الباحة، وممشى الحاوية، ضمن برنامج يستهدف الأهالي والزوار. وتشمل الفعاليات حفلًا لأهالي المنطقة، وعروضًا شعبية وفلكلورية وقصائد وطنية، وفقرات للأطفال، مع تزيين الطرق وال…

حددت أمانة منطقة الباحة أربعة مواقع لإقامة فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "عزنا بطبعنا"، تشمل متنزه رغدان، ومول الباحة، وبوليفارد الباحة، وممشى الحاوية، وذلك ضمن برنامج متنوع يستهدف الأهالي والزوار.

وتتضمن الفعاليات إقامة حفل لأهالي المنطقة، وعروضًا شعبية وفلكلورية وقصائد وطنية، إلى جانب تزيين الطرق والميادين والمباني بالأعلام والهوية الوطنية والإضاءات، وتنفيذ فقرات تفاعلية للأطفال، وتوزيع الهدايا والأعلام الوطنية على الأهالي والزوار.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار مشاركة أمانة المنطقة في الاحتفاء باليوم الوطني، وإبراز مظاهر الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية، وإتاحة المجال للأهالي والزوار للمشاركة في الفعاليات المقامة بهذه المناسبة.

كما ستشهد محافظات المنطقة احتفالات مماثلة بهذه المناسبة الوطنية.