صحيفة سبق

أصدرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية (٣) مدونات لقرارات اللجان لعام ٢٠٢٥م باللغتين العربية والإنجليزية، تضم أكثر من ٣٣٠ قرارًا في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية، بهدف رفع الوعي بالمنازعات وإثراء المحتوى المعرفي المتخصص. وتوفر هذه المدونات مرجعًا قضائيًا ومعرفيًا للمختصين والب…

أصدرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية (3) مدونات للقرارات الصادرة عن اللجان لعام 2025م باللغتين العربية والإنجليزية، التي تتضمن أكثر من 330 قرارًا صادرًا عن اللجان الزكوية والضريبية والجمركية لجميع المدونات؛ امتدادًا لجهودها في رفع مستوى الوعي بالمنازعات، وإثراء المحتوى المعرفي المتخصص، وتيسير الوصول إلى القرارات والاستفادة منها.

وتتيح المدونات للمختصين والباحثين والمهتمين الاطلاع على القرارات الصادرة عن اللجان والرجوع إليها، بما يسهم في تعزيز المعرفة بالممارسات القضائية، ويوفر مرجعًا معرفيًا راسخًا يدعم البحث العلمي والممارسة المهنية في مجالات اختصاص اللجان.

ويأتي إصدار المدونات باللغتين في إطار حرص الأمانة العامة للجان على توسيع نطاق الاستفادة من إصداراتها المعرفية، بما يعزز نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية.

وتواصل الأمانة العامة للجان تطوير منظومتها المعرفية من خلال نشر المدونات والمبادئ والأدلة والإصدارات المتخصصة، بما يسهم في توثيق المعرفة، وتعزيز الاستفادة منها لأصحاب المصلحة.

ويمكن الاطلاع على مدونات القرارات الصادرة لعام 2025م باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة ( http://gstc.gov.sa ).