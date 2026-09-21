صحيفة سبق

احتفت الأكاديمية السعودية لفنون الطهي "زادك" باليوم الوطني السعودي الـ96 من خلال فعالية ثقافية قدم فيها الطلاب أطباقاً تراثية تمثل مناطق المملكة، مع ورش عمل وعروض طهي حية وبرامج للأطفال، كما دشّنت مؤسس الأكاديمية رانية معلا كتاباً يوثق إرث المطبخ السعودي وارتباطه بالهوية الوطنية.

احتفت الأكاديمية السعودية لفنون الطهي «زادك» باليوم الوطني السعودي الـ96 بتجربة ثقافية فريدة، امتزجت فيها نكهات الماضي بروح الحاضر، إذ حوّل طلابها الأطباق التراثية إلى نافذة تعكس تنوع مناطق المملكة وثراء هويتها الوطنية.

وشهدت الاحتفالية، التي أُقيمت بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية ومنسوبي الأكاديمية وأسرهم، مشاركة طلاب «زادك» في إعداد وعرض مجموعة من الأطباق التراثية التي تؤكد ارتباط فنون الطهي بالهوية الوطنية والموروث الثقافي السعودي. وتضمّنت الفعالية أنشطة وطنية متنوعة، وورش عمل، ومحاضرات متخصصة، إلى جانب عروض طهي حية وبرامج مخصصة للأطفال.

وبهذه المناسبة، رفعت مؤسِّسة ورئيسة مجلس إدارة الأكاديمية الأستاذة رانية معلا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدةً أن الاحتفالية انطلقت من مسؤولية الأكاديمية التعليمية والمجتمعية، وحرصها على تعزيز قيم المواطنة والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى أبناء وبنات المملكة، وإسهامها في تأهيل الكفاءات الوطنية وفتح آفاق مهنية واعدة في قطاع فنون الطهي، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت معلا أن الأكاديمية حرصت على أن يحمل احتفالها بُعداً ثقافياً يروي جانباً من تاريخ المملكة وتراثها عبر المطبخ السعودي، مشيرةً إلى أن زوار الاحتفالية عاشوا تجربة متنوعة بين الأطباق التراثية وورش العمل المتخصصة في الإرث الثقافي للمطبخ السعودي وعروض الطهي الحية، لافتةً إلى أن هذه الفعاليات تأتي امتداداً لجهود «زادك» في التعريف بالموروث السعودي والمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال القادمة.

وتزامناً مع المناسبة، دشّنت معلا كتاب «المطبخ السعودي.. إرثنا بين ماضينا وحاضرنا»، الذي وثّق فيه الطلاب إرثهم الثقافي بفن الطهي، ويرصد تطور المطبخ السعودي وارتباطه بالمجتمع والثقافة والهوية الوطنية.