التحالف يعترض ويدمر صاروخاً باليستياً حوثياً أُطلق باتجاه الرياض
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات.
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه العاصمة الرياض وتدميره قبل بلوغه هدفه.
وأكد اللواء المالكي في تصريح رسمي أن منظومات الدفاع الجوي للتحالف تمكّنت من رصد الصاروخ واعتراضه وتدميره، في إطار الجهود المستمرة لحماية المدنيين ومناطق الاشتغال من الاستهدافات العشوائية للميليشيا الحوثية.