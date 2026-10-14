التحالف يعترض ويدمر صاروخاً باليستياً حوثياً أُطلق باتجاه الرياض

صحيفة سبق

2026-10-14T07:58:20.417Z

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات.