صحيفة سبق

أعلن المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية تسجيل ساعة واحدة فقط من الحالات الغبارية في إقليم الشرق الأوسط بتاريخ 21 سبتمبر 2026. وأوضح أن هذه الحالات جميعها وقعت داخل إيران، دون تسجيل أي ساعة غبارية في بقية دول الإقليم.

أوضح المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية أنه تم تسجيل ساعة واحدة من الحالات الغبارية في إقليم الشرق الأوسط، في 21 سبتمبر 2026، جاءت جميعها في إيران.

ولم تُسجّل أي ساعات من الحالات الغبارية في بقية دول الإقليم.