صحيفة سبق

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يشارك 350 متطوعًا ومتطوعة في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، ضمن فرق العمل المساندة للعمليات التشغيلية والتنظيمية للبطولة.

يشارك 350 متطوعًا ومتطوعة في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، ضمن فرق العمل المساندة للعمليات التشغيلية والتنظيمية للبطولة.

ويعمل المتطوعون في عدد من المجالات، تشمل خدمات الجماهير، وإدارة الحشود، والإعلام، والمراسم، والنقل، والعمليات، إلى جانب مهام مساندة في الملاعب ومواقع البطولة.

وخضع المتطوعون لبرامج تدريبية وتأهيلية قبل انطلاق البطولة، تضمنت التعريف بمهامهم ومسؤولياتهم وآليات العمل في مختلف المواقع، بما يسهم في توحيد إجراءات العمل ورفع مستوى الجاهزية خلال أيام المنافسات.

ويتوزع المتطوعون على نقاط استقبال الجماهير ومداخل الملاعب والمناطق التشغيلية، لمساندة فرق التنظيم وتقديم الخدمات للمشجعين والمنتخبات والإعلاميين وضيوف البطولة.

وتأتي مشاركتهم ضمن جهود اللجنة المحلية المنظمة للاستفادة من الطاقات الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب والشابات لاكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم التنظيمية والتشغيلية من خلال العمل المباشر في أحد الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة.