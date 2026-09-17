صحيفة سبق

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أربع شهادات احترافية متخصصة في إدارة البيانات وحوكمتها، خلال منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض، بهدف تطوير القدرات الوطنية ورفع جاهزية الكفاءات لمتطلبات الاقتصاد الرقمي ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أربع شهادات احترافية في إدارة البيانات وحوكمتها، وذلك خلال أعمال النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه المملكة في الرياض.

وشملت الشهادات الأربع: شهادة محترف تصنيف البيانات المعتمد، وشهادة محترف حماية البيانات الشخصية المعتمد، وشهادة مقيّم المؤشر الوطني للبيانات «نضيء» المعتمد، وشهادة محترف إدارة جودة البيانات المعتمد.

وتمثّل هذه الشهادات وثائق رسمية تُثبت تمكّن الأفراد من جدارات مهنية محددة، وتُسهم في تطوير القدرات المتخصصة والاعتراف بالكفاءات في مجالات البيانات الرئيسة، فضلاً عن وضع معايير موثوقة للكفاءة والتميز المهني، بما يدعم بناء قوة عاملة عالية المهارة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي الشهادات متوائمة مع المرجعيات التنظيمية الوطنية التي أقرّتها «سدايا» عبر مكتب إدارة البيانات الوطنية، بوصفه الجهة التنظيمية والمرجعية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها؛ إذ ترتبط شهادة محترف تصنيف البيانات المعتمد بسياسة تصنيف البيانات التي تحمي سرية البيانات الوطنية، فيما ترتبط شهادة حماية البيانات الشخصية المعتمد بمنظومة تنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها ومشاركتها، والحفاظ على السيادة الوطنية الرقمية عليها.

وترتبط شهادة مقيّم المؤشر الوطني للبيانات «نضيء» المعتمد بالمؤشر الوطني للبيانات الذي أطلقته «سدايا» لتقييم وتتبع تقدم الجهات الحكومية في نضج ممارسات إدارة البيانات، ومدى امتثالها لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية، بما يوفر مقياساً موثوقاً لمستوى الجاهزية المؤسسية في هذا المجال.

كما ترتبط شهادة محترف إدارة جودة البيانات المعتمد بممارسات جودة البيانات، وتُسهم في تعزيز كفاءة المختصين في قياس جودة البيانات وتحسينها، بما يرفع من دقتها واكتمالها وموثوقيتها. ويتاح الحصول على الشهادة في أكثر من 100 مركز اختبار في أرجاء المملكة.

وجاءت هذه الإطلاقات ضمن جهود «سدايا» لتنمية القدرات الوطنية في إدارة البيانات وحوكمتها، ورفع جاهزية الكفاءات لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الممارسات المهنية في المجالات المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وجاء الإطلاق ضمن أعمال المنتدى الذي تنظمه «سدايا» بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وبالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE).