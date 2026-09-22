صحيفة سبق

يؤكد المقال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ ٩٦ مسيرة المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حتى مرحلة التحول الشامل الحالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، في إطار "رؤية السعودية ٢٠٣٠" التي أعادت تشكيل الاقتصاد وعززت جو…

في اليوم الوطني السعودي السادس والتسعين، يزداد عزّنا فخرًا بوطنٍ عظيمٍ أرسى منذ تأسيسه دعائم الوحدة والاستقرار، ومضى بثباتٍ نحو التنمية والازدهار، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم دولةً راسخة المكانة، مؤثرة الحضور، وماضيةً بثقة نحو مستقبلٍ أكثر طموحًا.

وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، نستحضر مسيرةً حافلة بالإنجاز بدأت بتوحيد أرجاء هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وتواصلت عبر أجيالٍ من قادة المملكة، لتصل اليوم إلى مرحلةٍ متقدمة من التنمية والتحول.

ويأتي اليوم الوطني السادس والتسعون ليجسد مسيرة وطنٍ تتعاظم إنجازاته عامًا بعد عام، وتتواصل مسيرته التنموية بما تشهده المملكة من إنجازاتٍ متتابعة وتحولاتٍ متسارعة في مختلف المجالات، وما يحمله أبناؤها من قيم العطاء والطموح والمسؤولية.

وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تمضي المملكة في مرحلةٍ تاريخية من التطوير والتحول، تستند إلى رؤيةٍ واضحة وطموحاتٍ وطنية كبيرة، انعكست في منجزاتٍ متسارعة شملت مختلف القطاعات والمجالات.

لقد شهدت المملكة خلال السنوات الماضية تحولًا تنمويًا واسعًا، تقوده رؤية السعودية 2030، التي أسهمت في إعادة تشكيل العديد من القطاعات، وتنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز جودة الحياة، وتهيئة بيئةٍ أكثر جاذبية للاستثمار، بما يعزز تنافسية المملكة ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي القطاع العقاري في مقدمة القطاعات التي تشهد هذا التحول، حيث أسهمت المشاريع التنموية الكبرى، والتطور المتسارع في البنية التحتية، وتنظيم السوق العقاري، وتنوع المنتجات والفرص الاستثمارية، في رسم ملامح جديدة للمشهد العمراني والاقتصادي في المملكة، وتعزيز جاذبية مدنها ومناطقها، بما يواكب مستهدفات التنمية وجودة الحياة.

وفي هذا المشهد التنموي المتسارع، تواصل شركة أدير العقارية دورها كشركةٍ وطنية تسهم في نمو القطاع العقاري وتطوير ممارساته، من خلال تسويق وطرح المشروعات العقارية، وتعزيز الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتقديم حلولٍ تسويقية متخصصة تواكب تطورات السوق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويدعم الحراك العقاري الذي تشهده المملكة.

إن اليوم الوطني يمثل مناسبةً نستحضر فيها تاريخ المملكة ومسيرتها التنموية، ونقف عند ما تحقق من منجزاتٍ وطنية، وما تحمله المرحلة المقبلة من فرصٍ وطموحات. كما يمثل دافعًا لمواصلة العمل والعطاء، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في مسيرة التنمية، والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصادٍ أكثر تنوعًا واستدامة.

وفي أدير العقارية، نفخر بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة الوطنية، وأن نؤدي دورنا كشركةٍ سعودية تسهم في دعم القطاع العقاري، وتواكب التحولات التي تشهدها المملكة، وتعمل على تحويل الفرص العقارية إلى قيمةٍ مضافة تدعم التنمية وتواكب تطلعات المستقبل.

وفي اليوم الوطني السعودي السادس والتسعين، نحتفي بمملكةٍ صنعت حاضرها بعزيمة أبنائها، وترسم مستقبلها بطموحٍ لا يعرف الحدود، مستندةً إلى تاريخٍ راسخ، وقيادةٍ طموحة، ورؤيةٍ واضحة، وشعبٍ يواصل كتابة فصول جديدة من مسيرة وطنٍ شامخ.

كل عام ومملكتنا العربية السعودية شامخةٌ بعزّها، راسخةٌ بقيمها، وماضيةٌ بثقة نحو مستقبلٍ أكثر ازدهارًا ونماءً.

متعب بن حمد آل سعد

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – شركة أدير العقارية