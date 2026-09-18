صحيفة سبق

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم نقص القوى العاملة في القطاع الصحي عالمياً بحلول ثلاثينيات هذا القرن، متوقعة عجزاً قدره 11.1 مليون عامل صحي بحلول 2030، مع تقاعد ربع الأطباء عالمياً، وثلث الأطباء في الدول مرتفعة الدخل، مما يهدد معايير الرعاية الطبية الحالية.

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من نقص حاد في القوى العاملة بالقطاع الصحي حول العالم خلال ثلاثينيات القرن الحالي، مع توقعات بتقاعد ربع عدد الأطباء العاملين حالياً خلال العقد المقبل.

وقالت المنظمة في بيان رافق تقريرها الرئيسي حول اتجاهات القوى العاملة، الذي استند إلى بيانات من أكثر من 100 دولة: «في العديد من البلدان، يتقدم العمر بالسكان والعاملين بالقطاع الصحي في الوقت نفسه، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة النقص العالمي في عدد العاملين بالقطاع الصحي، والمتوقع أن يبلغ 11.1 مليون عامل بحلول عام 2030».

وكشف التقرير أن 67 دولة ستعاني بحلول عام 2030 من نقص في القوى العاملة الكافية للحفاظ على معايير الرعاية الطبية الراهنة، فيما أشار إلى الحاجة إلى 832 ألف عامل إضافي في المجال الصحي للحفاظ على المعدل الحالي للكوادر الطبية قياساً بعدد السكان.

وحذّر التقرير من أن هذا النقص قد يدفع الدول إلى الاعتماد بصورة أكبر على استقدام الكوادر الصحية من البلدان الفقيرة، مما قد ينعكس سلباً على مستوى الرعاية الصحية في تلك الدول.

وأوضح التقرير أن الدول مرتفعة الدخل، ومنها كثير من الدول الأوروبية، ستكون الأكثر تأثراً بهذه الأزمة، نظراً لارتفاع نسبة كبار السن في صفوف العاملين بقطاع الرعاية الصحية لديها، إذ سيتقاعد طبيب واحد من كل ثلاثة أطباء في هذه الدول خلال السنوات العشر المقبلة.