صحيفة سبق

توشحت حصاة الحنظلية، أحد أبرز التشكيلات الصخرية في منطقة الحدود الشمالية، بإسقاطات ضوئية حملت شعار اليوم الوطني السعودي وصور القيادة، في مشهد جمع بين جمال التكوين الطبيعي والتقنيات الحديثة، لتحويل المعلم الواقع على طريق عرعر–الجوف إلى لوحة وطنية مضيئة وسط الصحراء.

توشّحت «حصاة الحنظلية» في منطقة الحدود الشمالية بإسقاطات ضوئية حملت شعار اليوم الوطني السعودي وصور القيادة الرشيدة، في مشهد وطني أضاء واجهتها الصخرية وسط امتداد الصحراء، جامعاً بين جمال التكوين الطبيعي وتقنيات الإضاءة الحديثة، تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.

وأضفت الإضاءة على هذا المعلم الصحراوي مشهداً بصرياً لافتاً، مزج بين خصوصية المكان ورمزية المناسبة، لتغدو «حصاة الحنظلية» لوحةً وطنية مضيئة وسط الصحراء، تجسّد مشاعر الانتماء والاعتزاز بالوطن وقيادته.

وتُعدّ «حصاة الحنظلية»، المعروفة محلياً بـ«أم حصاة»، من أبرز التشكيلات الصخرية المميزة في منطقة الحدود الشمالية، وتقع عند الكيلو 55 على طريق عرعر - الجوف، على الكتف الغربي لوادي عرعر.

ويبلغ ارتفاع «حصاة الحنظلية» نحو 6 إلى 7 أمتار، وقد تشكّلت بفعل عوامل التجوية والتعرية التي أثّرت في الطبقات الرسوبية على مدى فترات زمنية طويلة، حتى اتخذت هيئتها الحالية لتصبح معلماً طبيعياً بارزاً في المنطقة.