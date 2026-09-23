صحيفة سبق

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اجتماعًا في نيويورك مع وزيري خارجية سوريا أسعد الشيباني وتركيا هاكان فيدان، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ٨١ للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث والفرص الاقتصادية والتجارية الواعدة، وسبل رفع…

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة نيويورك، اجتماعًا مع معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية السيد أسعد الشيباني، ومعالي وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث، والفرص الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز النمو والازدهار لشعوبها.

وتناول الاجتماع سبل رفع مستوى التنسيق والتعاون، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق، ومواصلة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية.