منصور الشلاقي

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن مبادرة تقسيط الغرامات المالية وفتح المجال لتقديم طلبات التقسيط لسداد الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات والصادرة بحق المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (105)، ووفق قواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من وزارة المالية.

وتتيح المبادرة للمنشآت المؤهلة الاستفادة من خطط تقسيط تراعي قيمة الغرامة وقدرة المنشأة على السداد بما يسهم في توفير خيارات أكثر مرونة للوفاء بالالتزامات المالية، بعد استيفاء المتطلبات والمستندات المطلوبة.

وتخضع الطلبات للدراسة واستكمال الإجراءات النظامية خلال مدة تصل إلى 24 يوما، يعقبها إشعار المنشأة بنتيجة الطلب، واستكمال إجراءات التقسيط بعد الموافقة عليها.

ودعت الهيئة المنشآت الراغبة في الاستفادة من المبادرة إلى الاطلاع على الشروط والمتطلبات وتقديم طلبات التقسيط للمخالفات خلال الفترة من 22 سبتمبر 2026 حتى 31 ديسمبر 2026 عبر فروع الهيئة ومراكز خدمات الأعمال مع إمكانية الاطلاع على التفاصيل والنماذج من خلال الصفحة المخصصة للمبادرة على الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط التالي www.tga.gov.sa