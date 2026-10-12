صحيفة سبق

شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة في اجتماعات مع المجلس العالمي للمياه بمرسيليا؛ لبحث التنسيق لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض خلال 21-25 مارس 2027 تحت شعار العمل من أجل غدٍ أفضل، واستعراض المحاور والمبادرات وتوسيع الشراكات الدولية في مجال الاستدامة المائية.

شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة في اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والمجلس العالمي للمياه، المعنية بالتنسيق لتنظيم المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، حيث جرى استعراض مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافته في مدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس 2027م، تحت شعار «العمل من أجل غدٍ أفضل»، بما يعزز التنسيق المشترك ويدعم تحقيق أهداف المنتدى ومخرجاته.

وترأس وفد الوزارة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، الذي استعرض خلال الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالتحضير للمنتدى، والجهود المبذولة لتنظيم أعماله ومحاوره ومبادراته، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتكامل الأدوار لضمان تحقيق مستهدفاته.

وشارك وفد الوزارة كذلك في الاجتماع الرابع والتسعين لمجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، الذي عُقد في مدينة مرسيليا بالجمهورية الفرنسية يومي 10 و11 أكتوبر 2026م، إذ جرى إطلاع أعضاء المجلس على آخر مستجدات الاستعدادات لاستضافة المملكة للمنتدى، ومناقشة موضوعاته ومبادراته، والاستماع إلى مرئيات المحافظين ومقترحاتهم بشأن محاوره وأولوياته، بما يسهم في تطوير محتواه وتعزيز أثره على المستوى الدولي.

وأكد الدكتور الشيباني حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في قطاع المياه، ودعم الشراكات التي تسهم في مواجهة التحديات المائية وتحقيق الاستدامة، مشيراً إلى تخصيص عام 2027م ليكون «عام الماء»، تأكيداً لأهمية هذا المورد الحيوي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماعين في إطار جهودها لتعزيز التنسيق مع المجلس العالمي للمياه، وتوسيع نطاق المشاركة الدولية في أعمال المنتدى، وبناء توافق حول أولوياته ومبادراته، بما يدعم تحويل الالتزامات والتوجهات العالمية في قطاع المياه إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وعلى هامش الاجتماعات، شارك وكيل الوزارة للمياه في افتتاح المؤتمر الدولي السادس والعشرين للجنة الدولية للري والصرف (ICID)، والجلسة الوزارية للمؤتمر، وعدد من جلساته التي تناولت أولويات رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، والتوسع في مصادر المياه غير التقليدية، ودور الابتكار والتمويل والتعاون الدولي في تعزيز الاستدامة المائية.