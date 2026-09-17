خالد السليمي

دشّنت أمانة منطقة حائل مبادرة ومسابقة "التاجر المتنقل" في منتزه بهجة، بهدف تنظيم وتمكين أنشطة البيع المتنقل ودعم اقتصاد الأفراد ورفع جودة الخدمات. ووقّعت الأمانة اتفاقية تعاون مع جمعية التنمية السياحية لتنظيم التجار المتنقلين وتنشيط المواقع السياحية وتعزيز جاذبية المرافق العامة بالمنطقة.

دشّنت أمانة منطقة حائل، الخميس 17 سبتمبر 2026م، مبادرة ومسابقة «التاجر المتنقل» بمنتزه بهجة، الهادفة إلى تنظيم وتمكين أنشطة البيع المتنقل، ودعم اقتصاد الأفراد، ورفع مستوى التنافسية وفق معايير تعزز جودة الخدمات وتُسهم في إيجاد فرص اقتصادية مستدامة.

ووقّعت الأمانة وجمعية التنمية السياحية بالمنطقة «سياحية»، في اليوم ذاته، اتفاقية تعاون لتنظيم التاجر المتنقل وتنشيط المواقع السياحية، برعاية وحضور أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي.

وتشمل الاتفاقية تنظيم وتمكين التاجر المتنقل، وإقامة الفعاليات المجتمعية المشتركة، وتقديم الخدمات السياحية والتنظيمية، وتنشيط المرافق والمواقع العامة؛ بهدف تعزيز جاذبية المواقع وإثراء تجربة الأهالي والزوار، ودعم الحراك السياحي والمجتمعي بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، عقد أمين منطقة حائل اجتماعاً مع الأميرة نجود بنت هذلول بنت عبدالعزيز، المشرف العام على فريق دعم وتطوير وتمكين التاجر المتنقل بوزارة البلديات والإسكان، لبحث سبل تطوير القطاع بالمنطقة.

وتناول الاجتماع محاور عدة، أبرزها: تمكين الباعة المتنقلين، ورفع كفاءة الحاضنات، وإنشاء وحدة متخصصة لإدارة هذا القطاع، وتفعيل الأسواق والفعاليات، فضلاً عن إطلاق حملة «قصة نجاح» لإبراز التجارب الملهمة في هذا المجال.