صحيفة سبق

أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين من المواطنين والمقيمين. ووصفت الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة وتعازيها للحكومة والشعب السعودي.

أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر من المواطنين والمقيمين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم رفضها التام لهذه الهجمات، واصفةً إياها بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي»، مشددةً على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وصون سيادتها وضمان سلامة مواطنيها.

وأوضح البيان أن هذه الاعتداءات التي تستهدف حركة الملاحة الجوية المدنية تُقوّض الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، معرباً عن خالص التعازي والمواساة للمملكة حكومةً وشعبًا، وتمنياتٍ بالشفاء العاجل لجميع المصابين.