صحيفة سبق

أطلقت "مايسترو بيتزا" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 96 أوبريت غنائيًا بعنوان "فارقة" بصوت الفنان رابح صقر، في فيديو بصري موسيقي يستعرض تنوّع الأزياء التقليدية في مختلف مناطق المملكة، مستندًا في مضمونه إلى توثيق علمي من دارة الملك عبدالعزيز. وتزامن العمل مع عرض خاص يضم ٣ أنواع من البيتزا و٣ أصناف…

أطلقت "مايسترو بيتزا" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96 أوبريت غنائي "فارقة"، من خلال فيديو يحمل محتوى ثقافي غني بالمعلومات، بصوت موسيقار الخليج الفنان رابح صقر، ليقدّم تجربة بصرية وموسيقية ساحرة تسلّط الضوء على ثراء الثقافة السعودية وأصالتها.

ويأخذ «فارقة» المشاهد في جولة بصرية بين عدد من الأزياء والملابس التقليدية من مختلف مناطق المملكة، مستعرضا تنوعا تراثيا فريدا يشمل «البخنق النجدي» بتطريزاته الأصيلة، وجمال «البيرم» و«المسدح»، إلى جانب «المطاويح» الطائفي وفخامة «ثوب النشل» الحساوي، وصولا إلى تفاصيل «البيدي» و«المدارة» الجنوبية. وقد جرى إبراز هذه القطع بما تحمله من قيمة تاريخية وفنية عالية، من خلال توظيف خاماتها وألوانها وتفاصيلها، إلى جانب تقديم معلومات مبسطة أضفت قيمة ثقافية عميقة .

وحرصا على دقة التفاصيل التاريخية وأصالتها، استند المحتوى الفني إلى مرجعية علمية وموثقة من دارة الملك عبدالعزيز، بوصفها مرجعا متخصصا لبحوث وتراث وتاريخ المملكة العربية السعودية.

ويأتي إطلاق هذا الفيديو الاستعراضي الضخم امتدادا لسلسلة المبادرات المجتمعية المتميزة التي تواصل «مايسترو بيتزا» تقديمها، لربط العلامة التجارية بأهم محطات المجتمع.

وضمن مشاركتها في فرحة اليوم الوطني الـ96، قدّمت «مايسترو بيتزا» عرضا خاصا يضم 3 أنواع من البيتزا و3 أصناف جانبية بسعر 96 ريالًا، لتشارك عملاءها أجواء هذه المناسبة الوطنية.

وكان من أبرز مبادرتها مؤخرا النجاح التفاعلي الكبير لحملة المتفوقين، حيث قدمت ”مايسترو بيتزا“ بيتزا مجانية لكل طلاب مرحلتي المتوسط والثانوي الحاصلين على معدل 90% فأكثر، في خطوة هدفت إلى الاحتفاء بجهودهم وتحفيزهم على مواصلة التميز الأكاديمي.

وبهذه المناسبة، تتوجه "مايسترو بيتزا" ببالغ الشكر والامتنان لموسيقار الخليج الفنان رابح صقر على أدائه الوطني الاستثنائي، ولـ "دارة الملك عبدالعزيز" على جهودها العلمية وتوثيقها لهذا الإرث العريق، مما أسهم في خروج هذا العمل الفني بصورة تليق بالوطن وتاريخه.

الجدير بالذكر أن فيديو اليوم الوطني متاح الآن عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لـ ”مايسترو بيتزا“، حيث يحظى بتفاعل واسع وإشادات كبيرة بالفكرة والإنتاج البصري المبهر الذي أبرز جانبًا مهمًا من التراث السعودي.