صحيفة سبق

أصدرت البعثات الدبلوماسية الأمريكية في ١٠ دول بالشرق الأوسط، بينها السعودية ودول الخليج والأردن والعراق ولبنان وإسرائيل، تحذيرًا أمنيًا موحدًا للأمريكيين دعتهم فيه إلى توخي أقصى درجات اليقظة تحسبًا لإلغاء رحلات وإغلاق أجواء واضطرابات في السفر، في ظل بيئة أمنية معقدة واحتمال تصعيد مفاجئ. جاء ذلك بالت…

أصدرت البعثات الدبلوماسية الأمريكية في عشر دول بالشرق الأوسط، أمس السبت، تحذيرًا أمنيًا موحدًا دعت فيه الأمريكيين في المنطقة إلى «توخي أقصى درجات اليقظة والانتباه إلى احتمال إلغاء رحلات وإغلاق أجواء واضطرابات في السفر»، فيما عاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من منتجع كامب ديفيد قبل موعده المقرر بيوم، وأعلنت إيران أنها سلّمت واشنطن عبر قطر شروطها لإنهاء الحرب.

وشمل التحذير البعثات الأمريكية في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعُمان والأردن والعراق ولبنان وإسرائيل، وجاء فيه أن «البيئة الأمنية تبقى معقدة مع احتمال تصعيد غير متوقع بسبب التوترات في الشرق الأوسط». وأضافت نسخة البعثة في السعودية أن «الحوثيين المدعومين من إيران انخرطوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية شملت مطارات مدنية»، وأحالت المسافرين إلى مواقع مطارات الرياض وجدة والدمام لمتابعة حالة الرحلات.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد أعلنت أمس اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض فجر السبت، وإحباط محاولات لاستهداف بيش والطائف وفرسان وينبع، فيما أطلق الدفاع المدني تحذيرين لسكان الرياض والخرج من تهديد جوي معادٍ ثم أعلن انتهاء الخطر.

وفي واشنطن، وصل ترامب إلى البيت الأبيض قبيل الثامنة مساء السبت بعد ليلة واحدة في كامب ديفيد، وكان مقررًا أن يبقى حتى الأحد، دون أن يقدم البيت الأبيض تفسيرًا لتغيير الجدول، بحسب «تايمز أوف إسرائيل» و«ذا هيل». ويتوجه ترامب هذا الأسبوع إلى نيويورك حيث يلتقي قادة دول الخليج الست في مقر الأمم المتحدة الثلاثاء، ويلقي كلمته أمام الجمعية العامة الأربعاء، وقال المندوب الأمريكي مايك والتز إنها ستركز على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، في مقابلة مع قناة الجزيرة السبت، إن طهران سلّمت عبر الوسيطين القطري والباكستاني شروطها لإنهاء الحرب وتنتظر رد ترامب، وتشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي، مضيفًا أن إيران «مستعدة لحرب حاسمة» إن رُفضت شروطها. وكان ترامب قد قال الأربعاء إن الحرب «نأمل أن تكون قرب نهايتها».