صحيفة سبق

وقّعت شركة "إيجاد للتقنية" التابعة لمجموعة "قو للاتصالات" عقداً مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية لتنفيذ أنظمة الإدارة المؤسسية (ERP)، إيذاناً ببدء المرحلة التنفيذية لمشروع التحول الرقمي في الوزارة والجهات التابعة لها. يشمل المشروع بناء منظومة رقمية متكاملة للموارد البشري…

أعلنت مجموعة “قو للاتصالات” توقيع شركتها التابعة “إيجاد للتقنية” عقداً مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية لتنفيذ أنظمة الإدارة المؤسسية (ERP)، في خطوة تمثل انطلاق المرحلة التنفيذية من مشروع التحول الرقمي المؤسسي، بما يسهم في تطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز الجاهزية الرقمية في الوزارة والجهات التابعة لها.

ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ منظومة رقمية متكاملة تشمل أنظمة الموارد البشرية، والمالية، والمشتريات، وإدارة المشاريع، والمراسلات، والأصول، والشكاوى والطلبات، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية وأدوات الأتمتة الذكية.

ويهدف المشروع إلى توحيد الأنظمة والإجراءات والبيانات ضمن بيئة رقمية متكاملة، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار، والارتقاء بجودة الخدمات والإجراءات الإدارية، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال معالي وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية، المهندس محمد عنجراني:

“يمثل توقيع هذا العقد خطوة مهمة ضمن مسار تطوير العمل المؤسسي والتحول الرقمي في الوزارة، ونتطلع من خلال المشروع إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتطوير الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات، والاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات في دعم اتخاذ القرار، بما يعزز جاهزية الوزارة والجهات التابعة لها لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إيجاد للتقنية”، الأستاذ محمد بن علي البقمي:

“نعتز بهذه الشراكة في سوريا الشقيقة، ونفخر في إيجاد للتقنية، إحدى شركات مجموعة قو للاتصالات، بتوظيف خبراتنا وقدراتنا التقنية التي تطورت في بيئة رقمية متقدمة في المملكة العربية السعودية، التي رسخت مكانتها إقليمياً ودولياً في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتبني التقنيات الحديثة، في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030”.

وأضاف البقمي:

“نتطلع من خلال هذا المشروع إلى بناء منظومة مؤسسية رقمية متكاملة توظف أحدث الحلول التقنية، وتسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما يدعم مستهدفات وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومسيرة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في سوريا الشقيقة”.

ومن جانبه، قال رئيس مجموعة “قو للاتصالات”، الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور:

“تمثل هذه الشراكة امتداداً لما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم في مجالات التقنية والتحول الرقمي، وما تمتلكه الشركات السعودية من خبرات وكفاءات وقدرات تقنية متقدمة، قادرة على المساهمة في تنفيذ مشاريع نوعية على المستوى الإقليمي، ونقل الخبرات والتجارب التقنية السعودية إلى أسواق جديدة”.

وأضاف آل منصور:

“ننظر في مجموعة قو للاتصالات إلى هذا المشروع باعتباره خطوة مهمة ضمن توجهنا نحو توسيع حضور المجموعة إقليمياً وتعزيز دور شركاتنا التابعة في قطاع الحلول الرقمية وتقنية المعلومات. كما نعتز بالمساهمة، من خلال إيجاد للتقنية، في مشروع يدعم مسيرة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في سوريا الشقيقة، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات تقنية مستدامة ذات أثر ملموس”.

ويأتي المشروع ضمن توجه مجموعة “قو للاتصالات” لتعزيز حضورها في قطاع الحلول الرقمية وتقنية المعلومات، والاستفادة من القدرات المتخصصة لشركاتها التابعة في تطوير وتنفيذ حلول تقنية متكاملة، والمشاركة في مشاريع التحول الرقمي على المستوى الإقليمي.

ويمثل توقيع العقد محطة مهمة في مسار التعاون بين الجانبين، تمهيداً لتنفيذ المنظومة الرقمية وتطوير بيئة عمل مؤسسية أكثر تكاملاً وكفاءة، بما يعزز الجاهزية الرقمية ويرتقي بجودة الخدمات والإجراءات الإدارية.