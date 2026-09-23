صحيفة سبق

رفع الدكتور محمد بن سعود آل مقبل التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ96، مستذكرًا مسيرة وطن تأسس على الوحدة وينهض نحو مستقبل واعد.

رفع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور محمد بن سعود آل مقبل التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ96 للمملكة، مستذكرًا مسيرة وطن تأسس على الوحدة، ونهض على العزيمة، ويمضي اليوم بثقة واقتدار نحو مستقبل واعد.

وأشار آل مقبل إلى أن المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرحلة نوعية من التحول الوطني، ترسخت خلالها منجزات الدولة وتعزز حضورها ومكانتها، مستندة إلى إرث سياسي عريق ومؤسسات راسخة ورؤية طموحة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن التحول السعودي اتخذ بُعدًا ثقافيًا وحضاريًا بارزًا بما يقدم للعالم صورة حديثة عن المملكة تجمع بين أصالة الجذور وروح المستقبل.

وأكد أن ما تشهده المملكة من تطوير متواصل لمنظومة التعليم والمناهج والمهارات وتمكين المعلمين والتحول الرقمي والابتكار يعكس إدراكًا عميقًا بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة.