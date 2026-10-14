صحيفة سبق

أظهرت بيانات أوردتها «الشرق بلومبرغ» أن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط قفز في سبتمبر الماضي إلى 8.37 مليون برميل يوميًا، بزيادة تتجاوز مليوني برميل يوميًا مقارنة بشهر أغسطس، في خطوة تعكس قدرة المملكة على ضمان تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.

أظهرت بيانات أوردتها «الشرق بلومبرغ» أن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط قفز في سبتمبر الماضي إلى 8.37 مليون برميل يوميًا، بزيادة تتجاوز مليوني برميل يوميًا مقارنة بشهر أغسطس، في خطوة تعكس قدرة المملكة على ضمان تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.

وبحسب «الشرق بلومبرغ»، ارتفعت صادرات المملكة النفطية بنحو 80% لتصل إلى 6.13 مليون برميل يوميًا، ما يؤكد دورها محورًا رئيسًا لاستقرار سوق الطاقة العالمية.

وتأتي هذه القفزة في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطًا واضحة؛ إذ تجاوز سعر خام برنت 106 دولارات للبرميل، فيما أشارت «الشرق بلومبرغ» إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز شبه متوقفة، ولم تعبره سوى 6 سفن خلال 24 ساعة.

وعلى صعيد متصل، أفادت «الشرق بلومبرغ» بأن مبنى إداريًا تابعًا لشركة أرامكو السعودية في الظهران تعرّض للاستهداف، وأن الحريق الناتج كان محدودًا ولم يسفر عن إصابات، في مؤشر على مرونة الشركة وجاهزيتها للتعامل مع الطوارئ.

وتؤكد هذه المعطيات أن المملكة، عبر أرامكو السعودية، تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والأسواق العالمية، والإسهام في الحفاظ على توازن السوق واستقرار الإمدادات في ظل الظروف الراهنة.