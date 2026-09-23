صحيفة سبق

رفعت شركة "موبايلي" ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس معتز العزاوي، ورئيسها التنفيذي المهندس نزار بانبيله، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 96 للمملكة. وأكد العزاوي وبانبيله أن هذه المناسبة تجسّد قيم…

رفع رئيس مجلس إدارة شركة موبايلي المهندس معتز العزاوي، والرئيس التنفيذي المهندس نزار بانبيله، باسمهما ونيابةً عن منسوبي الشركة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – ولكافة الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة موبايلي المهندس معتز العزاوي: "إننا نستعيد هذه الذكرى بما تمثله من فخر وطني متجذر، ونستذكر توحيد أراضي المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز –طيّب الله ثراه– الذي أسس دعائمها بإرادته وعزمه، وتتابع أبناؤه على نهجه لمواصلة نموها وتقدمها، حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - حيث تشهد المملكة نهضة غير مسبوقة في مختلف المجالات، وتعاظماً في حضورها ومكانتها بين دول العالم.

مضيفًا أن اليوم الوطني هو مناسبة نستحضر فيها قيم الولاء والانتماء، ونجدد العزم لمواصلة العمل في ظل رؤية السعودية 2030 بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله –.

كما أكد المهندس نزار بانبيله الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة للبلاد، لمواصلة مسيرة الريادة والبناء والتطوير والنهضة الشاملة وتكريس قيم الوحدة، والتلاحم، وحب الوطن، التي رسخها المؤسس، لمواصلة النهوض بطموحها ومكانتها، وتحقيق رؤية قيادتها، وتعزيز مكانتها عالميًا، مشيرًا إلى ما حققته المملكة من منجزات نوعية في قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، أسهمت في ترسيخ حضورها كمركز عالمي للتقنية والابتكار، ودورها البارز في ربط العالم وتطوير بنية رقمية متقدمة تدعم النمو والتنمية في مختلف القطاعات.

واختتم بانبيله حديثه بالدعاء للمولى عزّ وجلّ بأن يحفظ وطننا، ويديم له قيادته في أمن، وأمان، وعز ورخاء.