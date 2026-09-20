صحيفة سبق

تمثّل "خبوب بريدة" منخفضات رملية تحوّلت عبر الزمن إلى مزارع وآبار وتجمعات سكنية أساسية في تاريخ بريدة بمنطقة القصيم، وأسهمت في نشوء استقرار زراعي واجتماعي ارتبط بالنخيل والمحاصيل ومواسم الزراعة والحصاد. وأوضح أستاذ التاريخ بجامعة القصيم الدكتور سليمان العطني أنّ هذه الخبوب شكّلت جزءًا مهمًّا من الذا…

بين كثبان الرمال ومواضع الماء والزراعة، نشأت "خبوب بريدة" لتشكّل على مدى أزمنة متعاقبة جزءًا من ذاكرة المكان في منطقة القصيم وتُجسد علاقة الإنسان بأرضه، بعد أن تحولت منخفضاتها إلى بيئات للزراعة والاستقرار، فنشأت المزارع والآبار والمساكن وتكوّنت حولها تجمعات سكانية قبل أن يصل إليها الامتداد العمراني وتتغير ملامح عدد منها، فيما بقيت أسماؤها شاهدة على تاريخ المكان وتحولاته.

ويحمل مسمى "الخبوب"، وهو جمع خَبّ، دلالة جغرافية ارتبطت بطبيعة الأرض، ويُطلق محليًا على المنخفضات الواقعة بين الكثبان أو العروق الرملية، التي أسهمت خصائصها الطبيعية وتوافر المياه فيها في تهيئة بيئة ملائمة للزراعة والاستقرار، فحفر الإنسان الآبار، وغرس النخيل، وزرع المحاصيل، وأقام مساكنه بالقرب من مصادر المياه.

وانتشرت الخبوب في مواقع عدة حول بريدة، ولا سيما في جهاتها الغربية والجنوبية والشمالية الغربية، وأسهمت طبيعة الأرض وموارد المياه في استثمارها زراعيًا، وكان الماء محور الحياة فيها؛ إذ اعتمد الأهالي على الآبار المعروفة محليًا بـ"القلبان" في الشرب وري المزارع، فيما شكّلت النخلة أحد أبرز مكونات المشهد الزراعي، إلى جانب الحبوب والخضروات والأعلاف.

ومن الماء والزراعة تشكّل الاستقرار؛ فأقيمت المساكن بالقرب من المزارع والآبار، وأصبحت المزرعة والبئر والمنزل والمسجد عناصر أساسية في حياة السكان، وارتبطت تفاصيل حياتهم بمواسم الري والزراعة والحصاد وجني التمور، وقامت بينهم علاقات الجوار والتعاون والمشاركة، لتغدو الخبوب فضاءات للسكن والعمل والحياة الاجتماعية.

وكان للخبوب دور في النشاط الاقتصادي لبريدة ومحيطها، بما وفرته من منتجات زراعية وجدت طريقها إلى الأسواق، وأسهمت في إيجاد صلة بين مناطق الإنتاج والحركة التجارية، بما يعكس مكانة الزراعة في الحياة الاقتصادية للمدينة خلال مراحل تاريخية مختلفة.

ومع اتساع الاستقرار، تعددت الخبوب ومسمياتها، ولم تكن أسماؤها مجرد مسميات مكانية، بل ارتبطت بسكانها ومزارعها وآبارها ومساجدها وطرقها، وظل عدد منها حاضرًا في الذاكرة المحلية بما يحمله من دلالات جغرافية واجتماعية.

وفي هذا السياق، قال أستاذ التاريخ بجامعة القصيم الدكتور سليمان العطني، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن خبوب بريدة تُمثل جزءًا مهمًا من ذاكرة المدينة التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، وأن دراستها لا تقف عند حدود المكان والجغرافيا، وإنما تمتد إلى الإنسان وعلاقته بالأرض والماء، وكيف استطاع توظيف طبيعة المكان وموارده لإقامة تجمعات مستقرة ومنتجة أسهمت في نمو بريدة وازدهارها.

وأضاف إن طبيعة الخبوب ساعدت على تجمع مياه الأمطار والسيول وحفظ الرطوبة في التربة، مما هيأها للزراعة والاستقرار، مبينًا أن نمو هذه التجمعات ارتبط بحفر الآبار واستصلاح الأراضي وغرس النخيل وزراعة المحاصيل، ثم بناء المساكن، حتى تكوّنت مع مرور الزمن مجتمعات لها خصائصها الاجتماعية، وأصبح لكل خب اسمه وحدوده وذاكرته المرتبطة بمن سكنه وعمّر أرضه واستثمر موارده.

وأفاد العطني أن النخلة كانت من أبرز عناصر الحياة الزراعية في الخبوب لما تمثله من أهمية غذائية واقتصادية، وارتبطت بها أعمال موسمية، من الغرس والسقي والعناية بالنخيل إلى جني التمور، وأسهمت في تكوين خبرة زراعية متوارثة لدى السكان، وترسيخ نمط حياة ارتبط بالأرض ومصادر المياه.

وأشار إلى أهمية الخبوب التي لم تقتصر على النشاط الزراعي بل امتدت إلى الجانب الاجتماعي؛ إذ نشأت بين سكانها علاقات الجوار والتعاون وتبادل المنافع، وكانت مواسم الزراعة والحصاد وجني التمور من المناسبات التي برزت فيها المشاركة بين السكان، مما منح هذه التجمعات شخصيتها المحلية وذاكرتها الخاصة.

ولفت العطني النظر إلى ما شهدته المملكة من تنمية وتطور في الطرق والخدمات ووسائل الزراعة والري، إلى جانب التوسع العمراني لمدينة بريدة، أسهم في اندماج عدد من الخبوب في النسيج الحضري للمدينة، وتحول أجزاء من مزارعها وأراضيها إلى أحياء وطرق ومنشآت حديثة، بعد أن كانت تجمعات زراعية منفصلة نسبيًا عن الكتلة العمرانية.

وشدد على أهمية توثيق ذاكرة الخبوب وأسمائها وحدودها ومزارعها وآبارها ومساجدها وطرقها، وحفظ ما يرتبط بها من روايات شفوية وصور ووثائق وخرائط قديمة؛ بوصفها جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لبريدة، ومادة مهمة لفهم تاريخ المدينة الاجتماعي والاقتصادي والعمراني، وحفظ ذاكرة المكان للأجيال القادمة.

وبين خبوب الأمس التي دبّت فيها الحياة حول البئر والمزرعة والنخلة، ومواقع اليوم التي امتد إليها العمران، بقيت الأسماء تروي جانبًا من حكاية بريدة، وتختزن ذاكرة الإنسان مع الأرض والماء، وتحفظ فصلًا من تاريخ التحولات الزراعية والاجتماعية والعمرانية في منطقة القصيم.