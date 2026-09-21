صحيفة سبق

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم جورجيوس دونيس، عند الساعة 11:00 من صباح غد الثلاثاء في فندق هيلتون جدة، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الكويت، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس الخليج 27، فيما واصل المنتخب استعداداته الميدانية للمباراة المقررة الأربعاء.

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم جورجيوس دونيس، عند الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً بمقر المركز الإعلامي في فندق هيلتون جدة، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الكويت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الخليج 27.

وعلى الصعيد الميداني، واصل المنتخب السعودي مساء الاثنين استعداداته لمواجهة نظيره الكويتي المقررة يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الخليج 27.