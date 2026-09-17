صحيفة سبق

أطلقت شركة أكرون للاستثمار بالشراكة مع شركة سعف المالية «صندوق أكرون سعف العقاري» بقيمة ٥ مليارات ريال سعودي، لتطوير مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في مدينة الرياض يشمل البنية التحتية السكنية والتجارية والمكتبية، انسجامًا مع توجيهات ولي العهد لتحقيق التوازن في القطاع العقاري وزيادة المعروض. الصندوق…

أفاد فهد عمير آل روق، الرئيس التنفيذي لشركة أكرون للاستثمار، بأنه في إطار شراكة استراتيجية بين شركة أكرون للاستثمار وشركة سعف المالية، تم إطلاق «صندوق أكرون سعف العقاري» بقيمة 5 مليارات ريال سعودي، لتطوير مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في مدينة الرياض، يشمل تطوير البنية التحتية للاستخدامات السكنية والتجارية والمكتبية.



وأوضح أن إطلاق الصندوق ينسجم مع توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض وتعزيز المعروض. وأكد أن قرارات التوازن العقاري تمثّل محفّزًا قويًا للاستثمار وتمكين القطاع الخاص من تطوير الأراضي، بما يسهم في زيادة المعروض وتنوع المنتجات العقارية، وتوسيع الخيارات أمام المواطنين والمستفيدين، ودعم فرص تملّك السكن.

الصندوق يندرج ضمن استراتيجية أكرون الاستثمارية للخمس سنوات المقبلة، والتي تتضمن محفظة عقارية بحجم مستهدف يبلغ 15 مليار ريال

وبيّن أن الصندوق يندرج ضمن استراتيجية أكرون الاستثمارية للخمس سنوات المقبلة، والتي تتضمن محفظة عقارية بحجم مستهدف يبلغ 15 مليار ريال سعودي، من خلال فرص مدروسة في الرياض ومختلف مناطق المملكة، تجمع بين جودة الأصول وكفاءة التنفيذ.



وتعمل أكرون للاستثمار في مجالات إستثمارية متعددة، وتضم محفظتها شركة نيلوفر نما للتطوير العقاري وشركة نودار للتسويق والمزادات. ويأتي إطلاق الصندوق امتدادًا لتوجه الشركة نحو تنويع استثماراتها وتوسيع تعاونها مع المؤسسات المالية، والمساهمة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



وأكد آل روق أن شركة سعف المالية جهة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وتمتلك خبرة في ثلاثة مجالات رئيسية، هي إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية والخاصة وتشمل أنشطة سعف المالية إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة. وأوضح أن اختيارها مديرًا للصندوق يستند إلى ثقة أكرون بقدراتها المهنية والمؤسسية في إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، بما يدعم حوكمة الصندوق وكفاءة إدارته وتنفيذ استراتيجيته الاستثمارية.