صحيفة سبق

تنظم أمانة منطقة الرياض فعاليات اليوم الوطني السعودي في 15 موقعًا بالعاصمة، بينها 12 موقعًا عبر مكاتب مدينتي، إضافة إلى الديرة وواحات الرياض، متضمنة مسارح رئيسة وتجارب تفاعلية وعروضًا شعبية وتراثية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن.

تنظّم أمانة منطقة الرياض فعاليات اليوم الوطني السعودي في 15 موقعاً بمدينة الرياض، تشمل 12 موقعاً عبر مكاتب مدينتي، إضافةً إلى فعاليات في الديرة وواحات الرياض، في أجواء احتفالية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وتُقام الفعاليات الرئيسية لمكاتب مدينتي في 5 مواقع تشمل: حديقة الحسناء بحي الفلاح، وحديقة الصفصاف بحي الرمال، وحديقة المجاز بحي الحزم، وحديقة الواحة بحي الملك سلمان، وحديقة الجزيرة بحي الجزيرة. وتتضمن هذه المواقع عدداً من التجارب والعناصر التفاعلية، من بينها: المسرح الرئيسي، وبازل خريطة الوطن، والتصوير بالذكاء الاصطناعي، والتجربة الزراعية، إلى جانب مساحات للاستقبال والتفاعل؛ بما يتيح للزوار المشاركة في تجارب متنوعة تُثري أجواء الاحتفال.

وتشهد منطقة الديرة عروضاً شعبية وأنشطة ترفيهية تناسب مختلف الأعمار، فيما تُقدّم واحات الرياض أنشطة تستحضر الموروث السعودي في الطهي، وتحتفي بفنون المملكة وحرفها التقليدية، إلى جانب فعاليات مصاحبة تتضمن العرضة السعودية والفنون الشعبية بطابع احتفالي للصغار والكبار، تُجسّد عمق الانتماء للوطن وترسّخ الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود «الأمانة» لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن، انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون أمانةً رائدةً لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.