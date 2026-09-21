صحيفة سبق

أطلقت الجمعية الخيرية للطعام «إطعام» مشروع «إطعام ماركت إكسبرس» بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ليقدم نموذجًا جديدًا للدعم الغذائي يضع احتياج المستفيد وحقه في الاختيار في قلب التجربة. يقوم المشروع على تجربة تسوّق متاحة للجميع تتيح للمستفيد اختيار ما يناسبه من المنتجات ا…

في خطوة تعكس توجهًا متجددًا نحو تطوير منظومة الدعم الغذائي في المملكة، أطلقت الجمعية الخيرية للطعام «إطعام» مشروع «إطعام ماركت إكسبرس»، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الأستاذ أحمد بن علي السويلم. ويقدم المشروع نموذجًا مختلفًا للدعم الغذائي، ويضع احتياج المستفيد في قلب التجربة، من خلال منحه مساحة أكبر لاختيار ما يناسبه من المنتجات الغذائية.

وتقوم فكرة «إطعام ماركت إكسبرس» على تقديم تجربة تسوق متاحة للجميع، تجمع بين سهولة الوصول إلى المنتجات والمشاركة في صناعة الأثر المجتمعي، وفي الوقت ذاته تقدم للمستفيد نموذجًا أكثر مرونة يتيح له اختيار احتياجاته الغذائية بما يتناسب معه.

ويأتي المشروع امتدادًا لجهود «إطعام» في ابتكار نماذج جديدة للعمل غير الربحي، وتطوير أساليب الدعم الغذائي بما يواكب احتياجات المجتمع، ويرفع كفاءة الاستفادة من التبرعات والموارد الغذائية.

ومن جهته، أوضح فيصل الشوشان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام السعودي «إطعام»، أن «إطعام ماركت إكسبرس» يمثل نموذجًا جديدًا يفتح المجال أمام الجميع ليكونوا جزءًا من منظومة الأثر، من خلال تجربة تسوق متاحة للمجتمع، تجمع بين سهولة الاختيار والمساهمة في دعم رسالة «إطعام» وتعزيز الاستدامة الغذائية.

وأضاف الشوشان: «أردنا أن تكون إطعام ماركت إكسبرس تجربة تجمع المجتمع حول مفهوم مختلف للعطاء؛ بحيث يستطيع كل شخص أن يتسوق ويختار ما يناسبه، وفي الوقت نفسه يكون جزءًا من أثر أكبر. نحن لا نقدم متجرًا فقط، بل نموذجًا يربط بين التسوق، والاستدامة، وتقليل الهدر، وصناعة الأثر المجتمعي».

وأكد أن المستفيد يظل في قلب التجربة، من خلال منحه مساحة أكبر لاختيار احتياجاته الغذائية بما يتناسب مع ظروفه وأولوياته، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسهم في تقديم دعم أكثر مرونة وفاعلية، ويحفظ للمستفيد حق الاختيار وكرامته، ويرفع من جودة الأثر الذي تسعى «إطعام» إلى تحقيقه.

ويعكس «إطعام ماركت إكسبرس» مفهومًا أساسيًا في تجربة الدعم، يتمثل في أن الاحتياج يختلف من شخص إلى آخر، ولذلك لا ينبغي أن تكون الخيارات واحدة للجميع. ومن هنا يصبح اختيار المستفيد جزءًا من عملية الدعم، لا خطوة تالية لها.

ولا يقف أثر المشروع عند توفير الغذاء، بل يمتد إلى تعزيز الاستدامة الغذائية من خلال رفع كفاءة الاستفادة من الموارد، والإسهام في الحد من الهدر والاستفادة من الفائض الغذائي وتحويله إلى قيمة وأثر.

وتسعى «إطعام» من خلال «إطعام ماركت إكسبرس» إلى تقديم تجربة تجمع بين الاختيار والكرامة وتعظيم أثر التبرع والاستدامة، ضمن نموذج يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الدعم الغذائي في القطاع غير الربحي.

ويأتي إطلاق المشروع في إطار توجه أوسع نحو تعزيز الابتكار الاجتماعي، وتطوير نماذج أكثر فاعلية واستدامة تسهم في دعم الأمن الغذائي، وتمنح المجتمع فرصًا أوسع للمشاركة في صناعة الأثر.