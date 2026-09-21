صحيفة سبق

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في نيويورك، قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 81. وناقش الاجتماع أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة، والمواقف الخليجية المشتر…

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وذلك قبل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الموضوعات والقضايا المقرر بحثها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والجهود والمواقف المشتركة لدول المجلس حيالها.

كما تم بحث تطورات الأوضاع الراهنة والمستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك إزاء مواجهة التحديات الراهنة.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.